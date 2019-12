Ausgeglichenes Budget

Die Urversammlung von Zwischbergen hat am Sonntag den Kostenvoranschlag 2020 diskussionslos gutgeheissen.

Bei Einnahmen und Ausgaben von je rund 2 Millionen Franken rechnet die Gemeinde mit einem bescheidenen Einnahmenüberschuss von 9800 Franken, wie Gemeindepräsident Roland Squaratti mitteilte.

Ebenfalls genehmigt wurden die Statuten des neuen Zweckverbands Forstrevier Simplon Süd. Die Einwohnergemeinde Zwischbergen möchte sich mit 25 Prozent an diesem Zweckverband beteiligen, was mit Kosten von 375’000 Franken verbunden wäre. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat Ende Januar 2020 die Burgergemeinde Zwischbergen. Diese wird darüber befinden, ob und in welcher Höhe die Einwohnergemeinde am Forstrevier beteiligt werden soll.

08. Dezember 2019, 22:14

