«Ich danke der gesamten Bevölkerung»

Am Bahnhof in Brig wird die neue Bundesrätin Viola Amherd von Stadtpräsident Louis Ursprung mit einem Blumenstrauss empfangen. Foto: Keystone

Schulkinder mit Laternen säumten die Umzugsstrecke an der Bahnhofstrasse in Brig-Glis. Foto: Walliser Bote

Bundesrätin Viola Amherd ist in ihrer Heimatgemeinde Brig-Glis am Donnerstag ein herzlicher Empfang bereitet worden. Foto: Keystone

Brig-Glis steht heute ganz im Zeichen der neu gewählten Bundesrätin Viola Amherd. Auf dem Programm stehen ein Umzug, Ansprachen vor der Kirche sowie ein Bankett mit geladenen Gästen in der Simplonhalle.

19.30 Uhr: Zum Unterhaltungsprogamm in der Simplonhalle gehört auch der Auftritt von Stefanie Heinzmann. Sie liess es sich nicht nehmen der Bundesrätin zu gratulieren.

18.00 Uhr: Die festlichen Ansprachen vor der Pfarrkirche werden mit Singen der Walliser Hymne beendet. Nach dem Festumzug ging es um 18.45 Uhr in die Simplonhalle, wo ein Festbankett zu Ehren der neuen Bundesrätin serviert wird. Die Stadt Brig und der Kanton Wallis warfen zusammen fast eine Viertelmillion Franken für die Feierlichkeiten auf.

Die Nacht könnte für einige lang werden, denn der Stadtpräsident von Brig bewilligte eine Freinacht. Die Stadtpolizei sei vorgewarnt worden, sagte Ursprung.

17.45 Uhr: Viola Amherd dankt in ihrer Rede der Bevölkerung in der Region Brig-Glis: «Liebe Freunde und Freundinnen aus Brig-Glis, Gamsen und Brigerbad, wir sind an der dritten Station dieser festlichen Reise angelangt, in meiner engeren Heimat. Es bedeutet mir viel, sie alle hier zu sehen. Der gesamten Bevölkerung von Brig-Glis, Gamsen und Brigerbad darf ich heute danken, dass ich den Weg in die Politik fand und ihn weiter verfolgen konnte bis zum heutigen Tag.» In ihrer Rede lüftet sie auch das Geheimnis um den schulfreien Tag: «Am 18. April 2019 ist im gesamten Kanton schulfrei.»

17.30 Uhr: Stadtpräsident Louis Ursprung begrüsst die neu gewählte Bundesrätin in einer Ansprache vor der Pfarrkirche. «Es lebe die Republik und der Kanton Wallis, es lebe die Stadtgemeinde Brig-Glis und es lebe, ja, unsere neu gewählte Bundesrätin Viola Amherd», schloss der Stapi seine Rede in klirrender Kälte.

17 Uhr: Viola Amherd und die offziellen Gäste werden auf ihrem Umzug die Bahnhofstrasse hinauf in Richtung Kirche von viel Publikum begrüsst und beklatscht. Am Strassenrand stehen Schulkinder mit Laternen. Amherd geniesst das Bad in der Menge sichtlich.

16.50 Uhr: Es ist so weit: Viola Amherd entsteigt in Brig dem Extrazug aus Bern. Sie wird als Erstes von Stadtpräsident Louis Ursprung mit einem Blumenstrauss empfangen. Der Stapi heisst Amherd herzlich willkommen und wünscht der neuen Bundesrätin viel Kraft, gute Gesundheit und Glück und Freude in ihrer neuen Aufgabe in der Landesregierung.

16.45 Uhr: Eine Ehrenkompanie der Kantonspolizei wartet auf dem Perron am Briger Bahnhof auf die Ankunft des Extrazuges mit der neuen Bundesrätin Viola Amherd.

13. Dezember 2018, 16:45

