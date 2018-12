Herzlicher Empfang in St-Maurice und Sitten für Bundesrätin Amherd

Ihre Reise begann heute am Bahnhof in Bern Foto: Keystone

In Sitten ist die neue Bundesrätin im Namen der Walliser Regierung von Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten begrüsst worden. Foto: Keystone

Der neu gewählten CVP-Bundesrätin Viola Amherd ist am Donnerstag in ihrer Heimat Wallis ein grosser Empfang bereitet werden. In Brig werden 1200 Schülerinnen und Schüler und Hunderte offizielle Gäste bereitstehen.

Ein Extrazug führt Amherd mit ihrer Festgesellschaft von Bern via das Unterwallis nach Brig. Einen ersten Halt legte der Festtross in Saint-Maurice ein, wo sich Stadtpräsident Damien Revaz, Grossratspräsidentin Anne-Marie Sauthier-Luyet und Bundesrätin Viola Amherd mit Ansprachen ans Publikum wandten.

Um 15 Uhr stand dann der Empfang in Sitten auf dem Programm. Stadtpräsident Philippe Varone und Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten gaben in ihren Reden der grossen Freude Ausdruck, dass mit Viola Amherd das Wallis wieder ein Mitglied in der Landesregierung stellen kann.

In Brig werden um 16.45 Uhr rund 1200 Schülerinnen und Schüler bereitstehen, wenn die erste Verteidigungsministerin der Schweiz aus dem Zug steigt. Nach dem Festumzug und dem offiziellen Empfang durch eidgenössische, kantonale und kommunale Behördenvertreter geht es am frühen Abend in die Simplonhalle, wo ein Festbankett zu Ehren der neuen Bundesrätin serviert wird.

13. Dezember 2018, 16:09

