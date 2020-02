Bunt, schräg – und im Doppelpack

Bei der Leuker Fasnacht geht alles im Doppel über die Runden. Auch der grosse Umzug, der jeweils am Sonntag lockt.

Über 40 Gruppen waren es, die am frühen Sonntagnachmittag erst einmal durchs historische Leuk-Stadt zogen. Trichjier und Guggenmusiken sorgten für närrisch-laute Töne, spektakuläre Wagen und kunterbunte Gruppen liessen das zahlreich aufmarschierte Publikum staunen. Was um 13.30 Uhr in Leuk-Stadt für Spektakel gesorgt hatte, tat dies ab 16.00 Uhr in Susten.

Was beim grossen Leuker Fasnachtsumzug einmal mehr auffiel: Das Unterwallis war gut vertreten, die welsche Truppen sorgten – wie die Oberwalliser auch – für beste Unterhaltung.

16. Februar 2020, 17:00

