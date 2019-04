Burgerschaft Visp: Jugend redet mit

Am Montagabend besuchten rund 100 Visper Burgerinnen und Burger die Frühjahrsversammlung im La Poste und liessen sich von den Mitgliedern des Burgerrates über die laufenden Geschäfte orientieren.

Burgerrätin Nicole Hanselmann Wyer präsentierte die Jahresrechnung. Diese schliesst mit einem Aufwand von 1'438'017.42 Franken gegenüber einem Ertrag von 1'453'196.54 Franken ab, was einen Ertragsüberschuss von 15'179.12 Franken ergibt. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen von 453'715.65 Franken resultiert ein Cash-Flow von 468‘894.77 Franken.

Durch die erhöhten Einnahmen im Finanzvermögen sowie die nicht ausgeführten Arbeiten in der Schutzwaldbewirtschaftung konnte schlussendlich entgegen dem budgetierten Ausgabenüberschuss ein Gewinn erzielt werden. Die Netto-Investitionen beliefen sich im letzten Jahr auf rund 1,42 Mio. Franken. Ein grosser Teil davon fiel auf die Renovation des Burgerhauses in Visp. Zusätzlich erwarb die Burgerschaft noch Boden in Höhe von 785‘200 Franken. Diese Investitionen konnten durch eine Kreditaufnahme von 548‘000 Franken sowie durch die eigenen Mittel gedeckt werden.

Trotz der hohen Investitionen in den letzten Jahren, verfügt die Burgerschaft über eine gesunde finanzielle Basis.

St. Martinsheim: 500'000 Franken für Ersatzneubau

Das St. Martinsheim reisst den älteren Teil seiner Gebäude ab und erstellt einen Neubau. Der Bau wurde bereits in Angriff genommen. Die Burgerversammlung stimmte dem Antrag des Burgerrates zu, einen finanziellen Beitrag von 500'000 Franken für diesen Ersatzneubau zu leisten. Die Burgerschaft war Mitbegründerin dieses Altersheims und hat sich auch an früheren Projekten jeweils finanziell beteiligt.

Verlängerung von Baurechten

Von den 82 Baurechtsverträgen der Burgerschaft laufen einige in den nächsten Jahren aus. Die Baurechtsnehmer verlangten noch vor Ablauf des Baurechts eine Verlängerung, was vom Burgerrat, gestützt auf eine Kompetenz-Delegation der Burgerversammlung im Jahre 2012, im Einzelfall genehmigt wurde. So wurde der Baurechtsvertrag des Forstbetriebes Visp und Umgebung bereits verlängert. Die Baurechtsverträge der Schreinerei Zurbriggen AG und der Oskar Chanton AG werden ebenfalls um jeweils 50 Jahre verlängert.

Jugendprojekt der Burgerschaft vorgestellt

Der Burgerrat hat entschieden, die Jugendlichen vermehrt in die Belange der Burgerschaft miteinzubeziehen und ihnen Gelegenheit zu bieten, eigene Projekte vorzustellen und zu realisieren. Eine Gruppe engagierter Jungburger hat die Gelegenheit genutzt und sich mit dem Burgerrat zu einer Arbeitssitzung getroffen. Anlässlich der Burgerversammlung haben sich die Jugendlichen selbst und ihre Ideen vorgestellt.

30. April 2019, 08:35

