Burgerschaft Naters präsentiert Budget

Am Mittwoch fand im Zentrum Missione in Naters die Burgerversammlung der Burgerschaft Naters statt. 108 Burger folgten der Einladung.

Gemäss Mitteilung hat Burgerrat den Natischer Burgern den Voranschlag 2020 zur Genehmigung vorgelegt und orientierte über den Finanzplan 2020 bis 2024. In der Laufenden Rechnung würden demnach Einnahmen von 617‘800 Franken und Ausgaben von rund 404’600 Franken erwartet, woraus ein Cashflow von 213’200 Franken resultiert.

«Die für 2020 vorgesehenen Investitionen von 84‘000 Franken beinhalten Erneuerungen in der Küche und in den Zimmern des Gruppenferienhaus ‹alts Schüelhüs› in Blatten sowie die notwendige Neubedachung des Chalet Lingerie auf dem Aletschbord», heisst es weiter. Die geplanten Investitionen könnten vollumfänglich mit den erwirtschafteten Eigenmitteln finanziert werden.

Ein besonderes Augenmerk galt dem Traktandum «Projekt Allmei Geimerhorn»: Ziel des Projekts sei die Erhaltung und Förderung der vielfältigen Kultur- und Naturlandschaft und der traditionellen Bewirtschaftungsform der Waldweide im Gebiet des Geimerhorns durch eine jährliche Beweidung mit 30 bis 40 Ziegen und Schafen. Die Projektdauer sei auf acht Jahre festgelegt.

14. November 2019, 18:12

