Briger «café weri» als Ort des Austauschs und der Bildung

In den Lokalitäten der Mediathek Wallis-Brig ist am Freitag das «café weri» eröffnet worden. Geführt wird das neue Bistro ivon der Stiftung Atelier Manus in Brig. Mithilfe des Betriebs soll die berufliche und soziale Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen fördert.

Das «café weri», so schreibt die Dienststelle für Kultur in einer Mitteilung, soll als gastronomische Lehrwerkstatt dienen, in der Personen vor deren Eintritt in den Arbeitsmarkt in ihren Kompetenzen gestärkt werden.

Bisher, so heisst es weiter, habe in den Räumlichkeiten der Mediathek Wallis-Brig ein Café gefehlt, obschon sich Bibliotheken derzeit als Orte der Begegnung etablieren würden. Mit dem neugeschaffenen «café weri», das von der Stiftung Atelier Manus betrieben wirde, soll dieser Entwicklung im Dienstleistungsangebot Rechnung getragen werden. Zudem werde die berufliche und soziale Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung durch die Nähe zum allgemeinen Arbeitsmarkt und durch die lokale Vernetzung gezielt unterstützt.

Drittes konkretes Kooperationsprojekt

Nach der Eröffnung des Trait d'union im Kulturzentrum Les Arsenaux in Sitten vor fünf Jahren und des Objectif in der Mediathek Wallis-Martigny im Jahr 2016 ist das «café weri» das dritte konkrete Kooperationsprojekt des Departements für Gesundheit, Soziales und Kutlur. Es sollen Offenheit, Gemeinschaft und Austasch gestärkt werden.

17. Mai 2019, 11:49

