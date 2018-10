Die Schule im digitalen Zeitalter

Bildung | Vorführung des von der ETH Lausanne entwickelten pädagogischen Roboters Thymio an Walliser Schulen

Digitaler Unterricht. Der Kanton will künftig 20 bis 80 Lehrpersonen pro Jahr ausbilden, um den Einsatz von Thymio in allen Walliser Schulzentren zu verallgemeinern. Foto: zvg

Anlässlich des Schweizer Digitaltags und auf Anregung der Dienststelle für Unterrichtswesen des Kantons Wallis, der ETH Lausanne, der HES-SO Wallis, der IKT Wallis und der PH-VS wurde am Donnerstag der Roboter Thymio den Schülern des zweiten Zyklus (5H-8H) und ihren Lehrpersonen vorgestellt. 4000 Schüler verteilt auf 50 Schulzentren können sich demnächst mit dieser digitalen Kultur vertraut machen.

Der Computergedanke oder der algorithmische Gedanke seien eine Revolution für die Gesellschaft und die Art und Weise des Unterrichtens, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Aufgrund der raschen Entwicklung der digitalen Technologien würden 65 Prozent der heutigen Schüler als Erwachsene einen Beruf ausüben, der heute noch nicht existiere. Deshalb sei es erforderlich, das Walliser Unterrichtssystem anzupassen.

Dieser Schritt sei Teil der Bestrebungen des Vorstehers des Departements für Volkswirtschaft und Bildung, Christophe Darbellay, «von der Anwesenheit der ETH Lausanne im Wallis und deren Zusammenarbeit mit der HES-SO Valais-Wallis im Rahmen des Campus Energypolis zu profitieren und die Bildung mit all ihren Studienrichtungen zu überdenken, um den Bedürfnissen der digitalen Gesellschaft von morgen gerecht zu werden». Der pädagogische Roboter Thymio ermögliche just, diese digitale Revolution in die Walliser Schule einzulassen, schreibt der Kanton weiter.

Robotik im Mathematikunterricht

Es handle sich hierbei um einen pädagogischen Roboter in Form einer weissen Plastikbox, welche die abstrakte Welt der Informatik mit den direkten Erfahrungen der Schüler in ihrem Umfeld verbinde. Indem Lösungen im Zusammenhang mit einem konkreten Gegenstand konzipiert und kreiert würden, könnten die Schüler selbst verstehen, wie dieser funktioniere und warum er vieles in der Gesellschaft durcheinander bringe.

Am Schweizer Digitaltag vom 25. Oktober und an den nachfolgenden Tagen wird Thymio von 30 Professoren und Studierenden der PH-VS 4000 Walliser Schülern und ihren Lehrpersonen vorgestellt. Die Schüler haben gemäss Mitteilung die Möglichkeit, eine pädagogische Sequenz von 45 Minuten zu entdecken, die zeigt, wie die Robotik den Mathematikunterricht ergänzen kann. Sie werde nicht ins Lehrprogramm aufgenommen, sondern biete einen anderen Weg, die Zielsetzungen zu erreichen, indem transversale Kompetenzen wie Kreativität oder Zusammenarbeit gefördert würden, hält der Kanton fest.

pd/msu

25. Oktober 2018, 17:28

