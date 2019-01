Capelli Code: Showdown im Goms

Film | Actionreiche Szenen auf dem Flugplatz in Münster geplant

Klaus Maria Brandauer spielt die Hauptrolle in der Serie «Capelli Code». Foto: zvg

Das Staffelfinale der Thriller-Serie «Capelli Code» steht bevor. Die Filmemacher wollen unter anderem auf dem Flugplatz in Münster actionreiche Szenen mit diversen Stunts, Verfolgungsjagden und bekannten Schauspielern drehen. Dazu werden noch um die 100 Statisten gesucht.

Schon im Sommer 2017 suchten die Verantwortlichen der TV-Serie mit Klaus Maria Brandauer oder Iris Berben Walliser Statisten. Das Interesse war zuerst eher verhalten. Trotzdem kam es am 19. Juli in Kippel zum Aufstand. Das Dorfoberhaupt, gespielt von Jochen Nickel («Schindlers Liste»), rief die Statisten in einer flammenden Rede dazu auf, sich gegen die geplante Staumauer zu wehren, die das Lötschental unter Wasser setzen würde. Es kam zum gewalttätigen Zusammenprall von Demonstranten und Polizei.

Dreharbeiten am 2. und 3. März

Für den grossen Showdown im Goms suchen die Filmemacher «interessante männliche Charakterköpfe» zwischen 20 und 80 Jahren sowie weitere Männer zwischen 20 und 50 «mit sportlichem Erscheinungsbild». Interessierte sollten sich das Wochenende vom 2. und 3. März freihalten. Bewerbungen mit Namen, Handynummer, Körper-, Schuh- und Konfektionsgrösse sowie Porträt- und Ganzkörperfoto in schlichter und warmer Kleidung an [Javascript einschalten um Email zu sehen].

30. Januar 2019, 18:54

