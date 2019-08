Auszeichnung für Cave du Rhodan Mounir aus Salgesch

Der Rotwein Diversitas Hommage 2016 erhält an der internationalen Weinprämierung in Zürich die Auszeichnung «Best of Wallis». Foto: zvg

An der internationalen Weinprämierung in Zürich schaffte es das Weingut Cave du Rhodan Mounir Weine aus Salgesch erneut aufs Podest. Nachdem im vergangenen Jahr ihr Petite Arvine zum besten Walliser Weisswein erkoren wurde, war dieses Jahr der Diversitas Hommage der beste Walliser Rotwein.

Über 2 200 Weine wurden in diesem Jahr an der internationalen Weinprämierung (IWPZ) in Zürich eingereicht. Dabei hat der Rotwein Diversitas Hommage vom Salgescher Weingut Cave du Rhodan Mounir die Auszeichnung «Best of Wallis» erhalten. Weil der Rotwein gleichzeitig die höchste Punktezahl von allen eingereichten Schweizer Rotweinen erhalten hat, ist er somit auch der beste Rotwein der Schweiz.

Gemäss Mitteilung der Salgescher Kellerei, handelt es sich beim Diversitas Hommage 2016 um einen Pinot Noir, der von alten Reben stammt, welche in Hang- oder Terrassenlagen wachsen. Mit Diversitas Hommage Pinot Noir 2016 sei die Pionierleistung der Gründerväter des Salgescher Grand Cru gewürdigt worden, wird Winzer Olivier Mounier zitiert. Entstanden sei ein typischer Pinot Noir mit grossem Lagerpotential.

pd / pan

22. August 2019, 09:21

