Brand in Chalet verursacht grossen Sachschaden

Beim Brand eines Chalets in Ovronnaz am Mittwochnachmittag ist grosser Sachschaden entstanden. Personen sind keine verletzt worden. Foto: zvg

Beim Brand eines Chalets in Ovronnaz am Mittwochnachmittag ist grosser Sachschaden entstanden. Personen sind keine verletzt worden.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, meldete eine Drittperson der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis am Mittwochnachmittag einen Brand in einem Chalet am Chemin du Raidillon in Ovronnaz.

Die unverzüglich aufgebotene Stützpunktfeuerwehr Deux Rives begab sich mit 25 Mann vor Ort. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Personen kamen keine zu Schaden. Das Chalet war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs unbewohnt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

12. Juni 2019, 18:21

Artikel teilen