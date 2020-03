Charisma muss Betrieb temporär einstellen

Gastronomie | Take Away und Heimlieferungen betroffen

Wie die Verantwortlichen von Charisma Wallis mitteilen, müssen auch sie den Betrieb vorübergehend einstellen. Dies betrifft die Take Aways sowie die Heimlieferungen.

Die Auswirkungen vom Coronavirus haben am Samstag bereits den Fast-Food-Giganten McDonalds in die Knie gezwungen: Auch die Drive-In's bleiben vorübergehend zu. Die Verantwortlichen von Charisma Wallis teilten nun am Samstagabend mit, dass sie den Betrieb ebenfalls einstellen müssen. Dies betrifft sowohl das Take Away Angebot wie auch die Heimlieferungen.

ip/zy

21. März 2020, 21:38

