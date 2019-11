Grosszügige Spende für soziale Institutionen

Bei einer Spendensammlung zur Veranstaltung «Kindsmissbrauch, wir schauen nicht weg» sind 5000 Franken zusammengekommen. Jetzt ist das Geld sozialen Institutionen im Oberwallis überreicht worden.

Am 5. November fand im WNF in Naters eine Veranstaltung zum Thema: «Kindsmissbrauch, wir schauen nicht weg» statt. Diese Veranstaltung wurde von der Arbeitskommission Sozial der Jungen Wirtschaftskammer (JWK) in Brig unter der Leitung von Simon Schnydrig organisiert. Über 200 Besucher haben sich an diesem Abend in Naters eingefunden und den spannenden Beiträgen der verschiedenen Referenten zugehört.

Bei der anschliessenden Türkollekte und dakn einer grosszügigen Spende der Raiffeisenbank Belalp-Simplon kam ein stolzer Betrag von 5000 Franken zusammen. Dieses Geld wurden nun im Rahmen einer Spendenübergabe an die beiden Institutionen Kinder- und Jugendeinrichtung Mattini, Brig, und Unterschlupf für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder, Brig, übergeben.

27. November 2019, 13:21

