Christine Clausen neu im VR der Migros Wallis

Christine Clausen, Gemeindepräsidentin von Ernen, wurde am vergangenen 10. April in den Verwaltungsrat der Migros Wallis gewählt. Sie folgt auf Viola Amherd und tritt ihre Funktion am 1. September an.

Viola Amherd ist aufgrund ihrer Wahl in den Bundesrat aus der Verwaltung der Migros Wallis ausgetreten. Wie die Genossenschaft nun in einer Mitteilung schreibt, wurde Christine Clausen, Gemeindepräsidentin von Ernen, einstimmig als Nachfolgerin bestätigt.

Die 59-jährige Clausen tritt ihre Funktion am 1. September für das Ende der Amtsdauer 2016-2020 an.

Clausen ist seit 2009 Gemeindepräsidentin von Ernen. Seit 2013 ist sie Vorstandsmitglied des Verbands Walliser Gemeinden und seit 2014 des Netzwerks Oberwalliser Berggemeinden, das sie seit 2015 präsidiert.

23. April 2019, 09:00

