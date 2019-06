Eine Chronik zum Jubiläum

Alphons Epiney und Anton Nanzer präsentierten am Dienstagabend im World Nature Forum in Naters die Chronik «150 Jahre MG Belalp». Die Geschichte der Musikgesellschaft wird in gut zwei Dutzend Kapiteln erzählt.

Die beiden Natischer Autoren haben bereits zahlreiche andere Chroniken im Auftrag verschiedener Vereine und Organisationen verfasst. In der am Dienstagabend präsentierten Chronik «150 Jahre MG Belalp» präsentieren Epiney und Nanzer die Geschichte der Musikgesellschaft «Belalp» in gut zwei Dutzend Kapiteln.

Neben einer Zusammenfassung der ersten hundert Jahre, welche 1969 in der Broschüre «BELALP NATERS 1869-1969» festgehalten wurden, werden im Detail die vergangenen fünf Jahrzehnte dargelegt: die Dirigenten, die öffentlichen Auftritte und Musikfeste sowie Konzerte. Die Chronisten beschreiben ausserdem wichtige Ereignisse wie das Blaskapellentreffen, die freundschaftlichen Beziehungen zur «Santa Cecilia di Ornavasso», die Instrumentierungen und die Uniformierungen sowie Radio- und Fernsehauftritte. Ergänzt werden die Kapitel jeweils durch interessante Episoden, Statistiken und Fotos.

Eröffnet wurde die Vernissage mit einer Uniform-Modenschau. Dabei waren Kleidungsstücke und Gewänder aus den vergangenen 150 Jahren zu sehen: Vom ersten Strohhut, über die bekannte Blaumütze bis hin zur brandneuen Uniform des Vereins, die am vergangenen Sonntag eingesegnet wurde.

Eine Lesung von Auszügen aus verschiedenen Kapiteln – durch Schauspieler Heinz Noti gekonnt und äusserst innovativ präsentiert – bot schliesslich einen ersten Einblick in das Werk. OK-Präsident und Nationalrat Philipp Matthias Bregy führte anschliessend ein Interview mit Epiney und Nanzer und brachte dabei so einige amüsante Anekdoten zu Tage.

