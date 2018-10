50 Helfer bei Aufräumaktion auf der Bettmeralp und in Naters

Unter dem Motto «Die Schweiz räumt auf» hat im September schweizweit eine lokale Aufräumaktion mit Freiwilligen stattgefunden. Auch im UNESCO-Welterbe Jungfrau-Aletsch wurde sowohl im Aletschgebiet als auch in der Gemeinde Naters ein Zeichen gegen Littering gesetzt.

Zum sechsten Mal hat die Gemeinde Bettmeralp den Clean-Up-Day durchgeführt. Es beteiligten sich rund 50 Personen an der Aufräumaktion.

Ein Teil der Gruppe führte in Betten (Egga), in einem schwer zugänglichen Gebiet eine Aktion mit Seilwinde und Container durch. Wie es in einer Mitteilung heisst, sei dort eine beträchtliche Menge an Altlasten geborgen worden. In den besser zugänglichen Gebieten wurde der Abfall bereits in den vergangenen Jahren eingesammelt. Man habe vorab PET-Flaschen, Plastikverpackungen sowie Zigarettenstummel, Taschentücher und sonstige Kleinteile gesammelt, wird Organisatorin und Gemeinderätin Lisa Engler zittiert.

Schule Naters räumt auf

Die Klassen der 11 OS Naters beteiligten sich zusammen mit dem Werkhofteam der Gemeinde ebenfalls am Clean-Up-Day. Dabei reinigten die Schüler öffentliche Wege und Plätze in Naters. Rund 350 Kilogramm Abfall wurden eingesammelt.

pd / pan

01. Oktober 2018, 11:01

Artikel teilen