Zweite Person im Wallis infiziert

Im Wallis hat sich eine zweite Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Es handelt sich um ein Familienmitglied des ersten Patienten, der am vergangenen Freitag positiv getestet worden ist. Eine Bestätigung der Infektion durch das Referenzlabor in Genf steht zurzeit noch aus.

Die neu infizierte Person befand sich bereits in Quarantäne und wurde beim Auftreten der Symptome in ein Isolierzimmer des Spitals Sitten verlegt, wie die Walliser Staatskanzlei am Sonntagabend mitteilte. Dort befindet sich seit vergangenem Freitag auch ein 30-jähriger Oberwalliser, dessen Infektion mit dem Virus tags darauf vom nationalen Referenzlabor in Genf bestätigt worden war. Die Familie dieses Patienten befindet sich zu Hause in Quarantäne.

Wie der Kanton in der Medienmitteilung weiter schreibt, sind am Sonntagmorgen bei einer dieser unter Quarantäne stehenden Personen Symptome aufgetreten. Der Patient, dessen Gesundheitszustand als gut beurteilt wird und keinen Anlass zur Besorgnis gibt, wurde bei den ersten Anzeichen der Krankheit im

Spital Sitten isoliert. Es wurde ein Abstrich gemacht. Die Analyse durch das Labor des Zentralinstituts der Spitäler in Sitten zeigte am Sonntagabend ein positives Ergebnis. Diese Analyse muss nun noch vom nationalen Referenzzentrum in Genf bestätigt werden. Da in diesem zweiten Fall die betroffene Person in engem Kontakt mit dem ersten Patienten steht und sich bereits in Quarantäne befand, ist die Übertragungskette des Virus bekannt.

fm

01. März 2020, 19:18

