Velokuriere beliefern Gäste in Crans-Montana

In Crans-Montana wird einigen Kunden seit diesem Sommer ein Hauslieferdienst per Velo angeboten.

Die Einführung dieses Hauslieferdiensts in Crans-Montana verfolge zwei Hauptziele: «einerseits, das Leben unserer Gäste zu erleichtern und andererseits, eine qualitative und ökologische Dienstleistung zu schaffen, die es so andernorts in den Bergen noch nicht gibt», wird Bruno Huggler, Direktor von Crans-Montana Tourismus & Kongress, in einer Mitteilung zitiert.

Für eine Heimlieferung bezahlt der Gast fünf Franken. Der Rest wird vom Händler und vom Gemeindeverband Crans-Montana getragen. Das Inklusiv-Paket beinhaltet eine Lieferung von zwei Einkaufstaschen oder maximal 20 Kilogramm, die in festgelegten Zeitfenstern nach Hause, ins Hotel oder ins Büro geliefert werden. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, soll in den nächsten Jahren die Zahl der Partner weiter steigen. Neben dem Gemeindeverband, dem Tourismusbüro und der Ski- und Bike-Schule sind auf einer Karte auf der Internetseite des Lieferdienstes bisher zwei Firmen aufgeführt.

wh

25. September 2019, 15:30

Artikel teilen