Gesprächsrunde zur Kantonsverfassung

Am Montagabend hat die CSP Bezirk Leuk zur Wahlveranstaltung nach Salgesch eingeladen. Bezirkspräsident Jean-Claude Zeiter begrüsste die Mitglieder und Sympathisanten im Natur- und Landschaftszentrum Pfyn-Finges.

Ortspräsident Valentin Cina führte gekonnt und unterhaltsam durch den Abend. Die fünf Kandidaten für den Verfassungsrat präsentierten sich in kurzen Portraits gleich selber.

Besonders interessant wurde es in der anschliessenden Gesprächsrunde zur künftigen Kantonsverfassung, an der sich auch das Publikum rege beteiligte. Was sollte denn nun geändert werden? Was will man beibehalten? Was fehlt in der bisherigen Kantonsverfassung? Man war sich einig, dass die bürgerlichen, christlichen und sozialen Grundsätze der CSP auch in der neuen Kantonsverfassung einfliessen sollten und müssten.

Bei einer feinen Weinsuppe mit Käse und Brot fand der Abend einen gemütlichen Ausklang.

pd/map

30. Oktober 2018, 17:42

