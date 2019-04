CSPO 60+ nominiert Alex Schwestermann

Im Restaurant La Poste in Visp fand am Dienstagabend die Nominationsversammlung der CSPO 60+ statt. Die Parteimitglieder und Sympathisanten nominierten einstimmig den amtierenden Grossrat Alex Schwestermann als Nationalratskandidaten.

Gemäss Mitteilung findet am Donnerstagabend im Pfarreizentrum in Brig dann die Nomination der Nationalratskandidaten durch die Oberwalliser Parteiversammlung statt. Die Kandidaten aus den Oberwalliser Bezirken werden präsentiert und statutengemäss nominiert. Im Weiteren werden die Parolen für die Abstimmungen am 19. Mai gefasst.

pd/tma

24. April 2019, 09:16

