Müde aber glücklich

Zeit für ein Fazit. Catarina und Reto berichten über ihre Erfahrungen am diesjährigen Openair Gampel. Foto: 1815.ch

Das OAG 2019 ist schon fast wieder vorbei und somit geht auch die erste Erfahrung am Openair für Catarina und Reto zu Ende.

Dossier zum Thema Open Air Gampel 2019

Catarina und Reto waren dieses Jahr zum ersten Mal am Openair Gampel, für Catarina war es sogar die erste Erfahrung überhaupt an einem Musikfestival. Am vierten Tag des diesjährigen Openair Gampel erzählen sie, wieso sie nächstes Jahr wieder dabei sind – oder aus welchem Grund eher nicht.

18. August 2019, 15:15

