Das grosse Pomona-Lotto

Das Oberwallis spielt Lotto - spielen Sie mit! Jeweils dienstags und sonntags von 15.00 bis 17.00 Uhr auf rro.

Radio Rottu, der «Walliser Bote» sowie die «RhoneZeitung» organisieren ein grosses Lotto für die Oberwalliser Bevölkerung. Erleben Sie ein paar vergnügliche Momente in schwierigen Zeiten, mit Spass, Unterhaltung und tollen Preisen. Die Lottokarten inklusive Abdeckcoupons, finden Sie am Dienstag, 14. April im «Walliser Boten», zudem kann man sie hier runterladen.

Wie funktionierts?

Erstmals lassen wir am kommenden Dienstagnachmittag 15.00 Uhr die Zahlen rotieren. Schneiden Sie die Abdeckcoupons aus und nehmen die Lottokarten zur Hand. Unsere Moderatoren ziehen die Zahlen live am Radio. Haben Sie eine richtige Zahl, decken Sie diese mit einem Coupon ab. Sobald Sie eine horizontale Linie voll haben, gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern! Rufen Sie die Nummer 027 948 09 44 und geben Sie den Code durch, der an der Seite der Lottokarte vermerkt ist. So können wir Ihre Angaben kontrolliere - und Sie gewinnen eine Preis, gestiftet von verschiedenen Oberwalliser Betrieben und Unternehmen. Viel Glück!

11. April 2020, 10:00

