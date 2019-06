Bau des Kraftwerks Gere in Oberwald schreitet zügig voran

Am vergangenen Mittwoch hat in der Gemeinde Obergoms die 10. ordentliche GV der KWOG Kraftwerke Obergoms AG stattgefunden. Die Stromproduktion entsprach gemäss Präsident Christian Imsand in etwa dem Vorjahr.

Als Höhepunkte des abgelaufenen Geschäftsjahres galten gemäss Mitteilung die Anschlagfeier vom 31. Januar 2018 sowie der anschliessende Beginn der Sprengarbeiten am 2'560 Meter langen Schrägstollen des neuen Kraftwerks Gere in Oberwald gegolten.

Das Kraftwerk Ulrichen, welches 2014 in Betrieb genommen wurde, nutzt das Wasser der Ägene. Im Berichtsjahr wurden Brutto 7.7 Mio. kWh produziert. Das Kraftwerk Niderbach ist seit November 2016 in Betrieb und produzierte 2.5 Mio. kWh. Gesamthaft wurde in den Kraftwerken der KWOG 10.2 Mio. kWh elektrische Energie erzeugt, was den Bedarf von rund 2'300 Haushalten abdeckt.

Beim Bau des Kraftwerks Gere gingen die Arbeiten am Schrägstollen zügig voran. Aktuell sind bereits rund 2’500 Meter des insgesamt 2‘560 Meter langen Stollens ausgebrochen, der Durchstich steht kurz bevor.

Der Start der Arbeiten an der Wasserfassung im Geretal erfolgte aufgrund der grossen Schneemengen vom Winter 2017 / 2018 erst ab Juli 2018. Bei der Zentrale starteten im November 2018 die den ersten Aushub- und Sicherungsarbeiten. Die Inbetriebnahme des Kraftwerkes ist auf den Sommer 2020 terminiert.

pd / pan

03. Juni 2019, 10:21

Artikel teilen