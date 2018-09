Gemeinsam mit der KWO Kraftwerke Oberhasli AG hat die Stiftung UNESCO-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch im bestehenden Besucherzentrum Grimsel Hospiz eine neue Ausstellung realisiert. Das Motto lautet: «Grimselstrom ist Partnerschaft mit dem UNESCO-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch».

Wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben, gibt die Ausstellung, die am Mittwoch dieser Woche eröffnet wurde, in fünf Teilbereichen einen Einblick in das UNESCO-Welterbe als Wasserschloss Europas.

Die Ausstellung im Grimsel Hospiz baut demnach eine Brücke zwischen dem Konzessionsgebiet der KWO und dem UNESCO-Welterbe. Mittels Informationstafeln und eindrücklichen Fotoaufnahmen wird der Besucher auf die landschaftliche Vielfalt und Schönheit des UNESCO-Welterbes Swiss Alps Jungfrau-Aletsch aufmerksam gemacht. Zusätzlich erhalten die Besucher auf einem Screen Informationen zum Hauptzentrum World Nature Forum des UNESCO-Welterbes in Naters.

Einen weiteren Attraktionspunkt des Besucherzentrums stellt die denkmalgeschützte Hauseneggbahn dar, die durch eine Inszenierung im Innenbereich der Gondel aufgewertet wurde. Historische Filmaufnahmen vom Bau der Staumauern am Grimselsee zeigen dem Besucher exemplarisch, unter welch harten Bedingungen das Pionierwerke erstellt wurde.

Abgerundet wird der Besucherrundgang durch einen Film von Christoph Frutiger aus Interlaken. Filmaufnahmen aus dem Grimselgebiet und dem gesamten UNESCO-Welterbe verschmelzen zu einem eindrücklichen Gesamtwerk und sollen die Partnerschaft zwischen dem UNESCO-Welterbe und der KWO Kraftwerke Oberhasli AG in den Fokus rücken.

