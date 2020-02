«Das war grossartig»

«Zorro - das Musical» feierte am Freitagabend Premiere im Theater La Poste in Visp. Was die 150 Mitwirkenden da auf die Bühne brachten, war schlichtweg grossartig.

Immer wieder Szenenapplaus und am Schluss des Musicals eine nicht enden wollende Standing Ovation - so brachte das Premieren-Publikum seine Begeisterung zum Ausdruck. Was auf der Bühne des ausverkauften Theaters La Poste zu sehen und zu hören war, war beeindruckend. Der Kinderchor «Visper Spatzä», der Jugendchor «sixtiins forju», der St. Martinschor Visp, der Orchesterverein Visp und das Tanzatelier Artichoc mit Gästen lieferten unter der künstlerischen Leitung von Johannes Diederen beste Unterhaltung auf hohem Niveau. Die internationalen und einheimischen Solisten trugen ihren Teil zum Gelingen bei. Das war ein Miteinander auf der Bühne. Niemand wurde an die Wand gespielt und die Spielfreude der 150 Mitwirkenden wirkte auf das Publikum ansteckend.

Hörte man sich im Publikum nach Meinungen um, war nur Positives zu vernehmen. Iris Reifenrad aus Ausserberg brachte es auf den Punkt: «Das Musical Zorro ist super emotional und mitreissend. Ich habe gelacht und geweint, alles war dabei.» Nadja Schwery aus Brig lobte den Auftritt der kleinen Sängerinnen und Sänger: «Mir gefiel, dass die Kinder der «Visper Spatzä» vor dem Musical auftreten konnten. Ich bin stolz auf meine Nichte, die dort mitgesungen hat.» Auch Olivier Imboden aus Visp fand nur lobende Worte: «Das war sensationell! Die Kombination von Laien und internationalen Solisten fand ich sehr gut. Die tänzerische Leistung, das Bühnenbild, die Inszenierung, die Mitmachenden, alles war beeindruckend. Ein toller Anlass.»

Mehr zur Premiere von «Zorro - das Musical» lesen Sie im Walliser Bote vom 3. Februar 2020.

ben

01. Februar 2020, 11:11

