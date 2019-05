World Nature für europäischen Museumspreis nominiert

Museen | Entscheid am Samstagabend

Janique Gattlen und Alessandra Lochmatter präsentierten am Donnerstag einer Jury in Sarajewo das Natischer World Nature Forum. Foto: zvg

Das World Nature Forum (WNF) ist für den «European Museum Award of the Year 2019» nominiert worden. Eine Natischer Delegation präsentierte das Museum am Donnerstagnachmittag einer Jury Sarajewo.

«Die Jury zeigte sich beeindruckt vom dreiminütigen, eigens für diesen Anlass angefertigten Trailer», wird Janique Gattlen, Leiterin des Empfangs und der WNF-Events, in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. Die Filmaufnahmen für den Trailer seien vom Interlakner Christoph Frutiger angefertigt worden. Frutiger stand schon als Kameramann für Hollywood-Produktionen im Einsatz und hat sich etwa durch Aufnahmen für den James Bond-Streifen «Golden Eye» einen Namen gemacht.

Gattlen habe das WNF als Base Camp für die Region Jungfrau-Aletsch präsentiert und dargelegt, dass im Museum anhand diverser Exponate der Klimawandel thematisiert wird: «Wir wollen bei unseren Besuchern Emotionen wecken, sodass sie sich der aktuellen Lage bewusst werden.»

Die Bildungsverantwortliche Alessandra Lochmatter habe der Jury aufgezeigt, wie Themen wie Biodiversität und Nachhaltigkeit Schülern mit einem Museumbesuch nähergebracht werden können: «Es ist unsere Pflicht, die nächste Generation zu sensibilisieren», wird Lochmatter in der Mitteilung zitiert.

Der Entscheid werde am Samstagabend anlässlich eines Galadinners verkündet.

24. Mai 2019

