Den Herbst als Tourismus-Saison etablieren

Die goldene Jahreszeit soll touristisch als vollwertige Saison aufgebaut werden. Um die Trümpfe des Walliser Herbstes bekannter zu machen, lanciert Valais/Wallis Promotion national eine Kampagne.

Der Herbsttourismus im Wallis entwickelt sich positiv. Gemäss Angaben des Walliser Tourismusobservatoriums sind die Übernachtungen im September und Oktober 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 3,35 Prozent angestiegen. Das Überwinden der Saisonalitäten zählt gegenwärtig zu den grossen Herausforderungen im Tourismus. Valais/Wallis Promotion verstärkt seit 2018 seine Promotionsaktivität im Herbst und beteiligt sich nun gemäss Mitteilung im zweiten Jahr in Folge an der Kampagne von Schweiz Tourismus. Zusammen mit Walliser Partnern entwickelt die Promotionsunternehmung zudem destinationsübergreifende Angebote, insbesondere im Weintourismus, um die Trümpfe des Walliser Herbstes bekannt zu machen. Dieser soll sich als vollwertige Tourismus-Saison etablieren. Denn er ist prädestiniert zum Wandern, Velofahren und Mountainbiken oder für Aktivitäten im Rhonetal wie Kulturelles, Entdecken des Walliser Kulturerbes oder die Degustation von lokalen Produkten.

Die Kampagne richtet sich hauptsächlich an Aktive sowie an Genussmenschen. Unter anderem mit einer Webseite zum Thema Herbst, einem Video und einem Fotowettbewerb sowie Rezepten mit saisonalen Produkten und Medienreisen will Valais/Wallis Promotion die Vorzüge und zahlreichen Möglichkeiten, die das Wallis im Herbst bietet, bekannt machen. Die Herbstkampagne ist auf die Schweiz fokussiert. "Schweizer können je nach Wetterbedingungen schneller reagieren und spontan Kurzaufenthalte von durchschnittlich einer bis drei Nächten buchen", wird Damian Constantin, Direktor von Valais/Wallis Promotion, in der Mitteilung zitiert. Konkret wird in den Strassen von Bern, Genf, Lausanne und Zürich während zwei Monaten eine Plakatkampagne laufen und TV-Spots in gewissen öffentlichen Verkehrsmitteln geschaltet. Weiter empfängt das Wallis Influencer, um diesen den Walliser Herbst zu präsentieren.

