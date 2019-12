Den Rotten virtuell entdecken

Im Rahmen der 13. Tagung «Mémoires du Rhône» haben die Verantwortlichen am Freitag in Sitten eine Plattform über den Rotten öffentlich eingeweiht.

Eine virtuelle Ausstellung, dokumentarische Quellen oder ein Vorschlag eines Archivdokuments: Dies und mehr vereint die am Freitag eingeweihte Plattform über den Rotten. Auf der für Forschende, Berufsfachpersonen und das interessierte Publikum gedachten Plattform kann das gesamte bestehende Wissen zum Rotten vom Alpenraum bis zum Genfersee abgerufen werden.

Die «Plattform Rhône» ist sowohl im virtuellen Raum verankert, in Form einer Internetseite, als auch im physischen Raum, nämlich im Kulturzentrum «Les Arsénaux» in Sitten. Diese doppelte Präsenz ermöglicht gemäss Mitteilung eine Vielzahl an Ansätzen und macht die Plattform zu einem Ort der Bildung, der Information und des Wissens über den Rotten.

Zwei Jahre nach der Einführung der «Plattform Auswanderung Wallis» bedeutet die Einweihung der «Plattform Rhône» gemäss Mitteilung der Verantwortlichen die Weiterführung der Zusammenarbeit zwischen den drei als Vallesiana zusammengeschlossenen kantonalen Kulturinstitutionen und verschiedenen Fachrichtungen. Das Thema Rotten wird in diesem Fall durch Vallesiana, den Verein «Mémoires du Rhône», das kantonale Amt Rhonewasserbau, die Stiftung für die nachhaltige Entwicklung der Bergregionen sowie vom Institut für Geografie und Nachhaltigkeit der Universität Lausanne getragen.

ip

06. Dezember 2019, 15:13

