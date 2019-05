Der 100. Geburtstag der MG Simplon

Ried-Brig darf heute gleich doppelt feiern. Zum einen ist das Dorf Gastgeber des 82. Bezirksmusikfests. Zum anderen feiert die MG Simplon ihren runden Geburtstag und wird 100 Jahre alt.

«Es ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, sich ehrenamtlich in den Dienst eines Vereins zu stellen», sagte der OK-Präsident des Bezirksmusikfests, Christian Tenisch, in seiner Festansprache. «Aber ‹bi iisch z’Ried-Brig› ist es möglich, das freut mich besonders und bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass Vereinsleben eben doch noch etwas zählt in unserer Gesellschaft.»

Es sei nicht selbstverständlich, in einem kleinen Dorf 100 Jahre lang eine Musikgesellschaft am Leben zu erhalten, sagte Tenisch weiter. Doch mit Freude, Leidenschaft und Zusammenhalt habe die MG Simplon dies geschafft. Und davon profitiere Jung und Alt.

Die Gastgeberin eröffnete gleich auch den Festumzug und marschierte an erster Stelle. Danach folgten zehn weitere Musikgesellschaften, mehrheitlich aus dem Bezirk Brig.

Mehr zum 82. Bezirksmusikfest in Ried-Brig lesen Sie im «Walliser Bote» vom 27. Mai 2019

mgo

25. Mai 2019, 18:52

Artikel teilen