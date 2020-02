Russischer Botschafter erinnert im Wallis an gemeinsame Vergangenheit

Der Kanton Wallis empfing offiziell den russischen Botschafter in der Schweiz Sergei Garmonin. Er wurde im Schloss Mercier in Siders von einer durch Staatsratsvizepräsident Christophe Darbellay und Staatsrat Jacques Melly angeführten Walliser Delegation begrüsst.

Gemäss Mitteilung vonseiten des Kantons erinnerte Darbellay in seiner Rede an die Rolle, die Russland 1815 am Wiener Kongress zugunsten der Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz spielte. Darbellay habe die Bemühungen des Kantons Wallis vorgestellt, ein Land der Innovation und Forschung zu werden. Er habe sich ausserdem für die Entwicklung des Austauschs zwischen Russland und dem Wallis ausgesprochen, das als alpines Reiseziel bereits von russischen Feriengästen geschätzt werde.

Der russische Botschafter habe seinerseits an die gemeinsame Vergangenheit erinnert. Zumal sich die Alpenüberquerung der Russen, bei der diese Seite an Seite mit der Schweiz gegen Napoleons Armee kämpften, im vergangenen Jahr zum 220. Mal jährte. Ausserdem habe er nicht nur den landschaftlichen Reiz des Wallis gelobt, sondern auch dessen Kulturangebot, insbesondere das Verbier Festival, dessen Chefdirigent ein Russe ist.

18. Februar 2020, 15:54

