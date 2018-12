260 Besucher genossen kulinarische Highlights

Kulinarik | Traditioneller «Gspotreijo» ging in die 17. Runde

Bei strahlend schönem Wetter fand am Samstag der 17. «Gspotreijo» statt. Foto: zvg

Am Samstag ist die kulinarische Schneeschuhwanderung Gspotreijo bereits zum 17. Mal geglückt. Rund 260 Personen genossen bei schönstem Wetter an verschiedenen Stationen kulinarische Highlights mit passenden Weinen.

Bei strahlend schönem Wetter startete die erste Gruppe um 9.30 Uhr bei der neuen Bergstation der Luftseilbahn Staldenried-Gspon. Jeweils im Halbstundentakt wurden die Gruppen von zirka 30 Personen auf die Wanderung geschickt. Diese wurden von einem Vorläufer begleitet, welcher Interessantes zu erzählen wusste. Insgesamt wurden vier Stationen besucht.

Die Besucher kamen in den Genuss einer Rüebli-Kokosmilchsuppe, Roggenbrot mit Hobelkäse, einem Schweinsnierstück mit Risotto sowie Kaffee und Kuchen. Die anschliessende Party in der Gruppenunterkunft hielt bis Mitternacht an.

Der Anlass wurde von Gspon Tourismus in Zusammenarbeit mit verschiedenen Dorfvereinen wie der Riederchuchi, dem Männerchor, dem Kirchenchor, der Skilifte Gspon AG und vielen freiwilligen Helfern organisiert.

pd/map

30. Dezember 2018, 10:42

Artikel teilen