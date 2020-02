Die Lieblingskreationen der Floristinnen

Schon Frühling. Sinja Gruber ist in ihrem dritten und letzten Lehrjahr beim «Blüemuparadies Weissen» in Visp. Foto: mengis media/Andrea Soltermann

Heute ist Valentinstag, der grosse Tag der Liebenden. Für viele gehören da Blumen einfach dazu. Welche Kreationen die Oberwalliser Floristinnen dieses Jahr gezaubert haben, sehen Sie in der Bildstrecke.

Pink und hoch

Sinja Gruber «Blüemuparadies Weissen», Visp:

Das in die Höhe ragende Gesteck hat Sinja Gruber extra nochmal angefertigt. Es sei ein bisschen spezieller und auch schwieriger, meint sie. Für dieses Gesteck wollte Sinja etwas machen, was ein bisschen günstiger ist und sich auch jüngere Kunden gut leisten können. Deshalb hat sie sich für die hohe Variante entschieden. Dadurch sieht das Endprodukt nämlich grösser aus. Mit seiner Höhe und dem pink-weissen-Farbschema sticht das Blumenarrangement aus der roten Menge. Der lila Ginster, eine Frühlingsblume, gibt dem Blumenarrangement ein frisches Flair.

Rot-weiss und herzig

Ruth Werlen, Lambrigger Blumenwelt, Brig:

Ruth Werlens Lieblingsgesteck ist ein klassisches rot-weisses Blumenherz. Es gefalle ihr so gut, weil es verspielt sei, sagt die seit 40 Jahren tätige Floristin. Sie würde nie einen anderen Beruf machen wollen. Am meisten gefalle ihr die Abwechslung und der Wandel mit den Jahreszeiten. In diesem Beruf sei kein Tag wie der andere.

Klein und fein

Natalie Fux, «Le Ballon», Brig:

Am Valentinstag stellt Natalie Fux vor allem viele kleine und liebliche Gestecke und Sträusse her. Das Team sei an solchen Festtagen besonders wichtig, denn am Valentinstag wird besonders viel gearbeitet und da steht man unter Druck. In einem eingespielten Team kann man es unter Druck sogar am lustigsten haben, sagt Natalie, «weil man dann auch ein bisschen überdreht ist». Die Zeit ist zwar stressig, aber auch spannend, da man an solchen Tagen auch etwas speziellere duftende Kunstwerke herstellen kann.

14. Februar 2020, 06:00

