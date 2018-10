Der ZMLP war, ist und bleibt wichtig

Stolz. ZMLP-Präsidentin Marylène Volpi Fournier an der DV in Leukerbad: Stolz, dass der Walliser Staatsrat in corpore den Weg an die DV fand. Foto: Walliser Bote

Feierlich und unterhaltsam – so brachte der Zentralverband der Magistraten, der Lehrerschaft und des Personals des Staates Wallis (ZMLP) am Samstagnachmittag in Leukerbad seine Delegiertenversammlung über die Bühne. Es war die 75. Ausgabe, also ein Jubiläum.

Dieser Verband zählt mehr als 90 Prozent des Walliser Staatsangestellten zu seinen Mitgliedern. Als Präsidentin amtet Marylène Volpi Fournier, als Direktor engagiert sich Urs Zenhäusern.

ZMLP- Präsidentin Marylène Volpi Fournier konnte am Samstag in der Sportarena des Bäderdorfs nicht nur die zahlreichen Delegierten, sondern auch den Staatsrat in corpore willkommen heissen. Was alles andere als alltäglich ist, was dieser Versammlung denn auch einen speziellen Rahmen verlieh. In ihrer Ansprache liess die ZMLP-Präsidentin die 75-jährige Geschichte des Verbands kurz revue passieren und sprach an, was für den Verband an Arbeit noch ansteht. Was sich aus den Worten von Marylène Volpi Fournier schliessen liess: Der ZMLP war vor 75 Jahren wichtig, ist dies heute und bleibt es auch für die kommenden Jahre.

Mit Esther Waeber-Kalbermatten würdigte die Staatsratspräsidentin das Engagement des Verbands. Vertrauen und Respekt seien wichtig für eine gute Zusammenarbeit, betonte sie, der Kanton wolle attraktiver Arbeitgeber sein, hielt sie fest. Ebenso informativ wie unterhaltsam über die Bühne ging das Gespräch, welches der Journalist Luzius Theler mit den beiden Staatsräten Roberto Schmidt und Christophe Darbellay führte.

28. Oktober 2018, 10:00

