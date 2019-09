Dernière in der Simplonhalle

In einer ausgebuchten Simplonhalle: Der OCOM-Event hat am Donnerstagabend sein letztes Kapitel geschrieben. Foto: Chrissie Stegt

Nach 25 Jahren ist Schluss. Der Ocom-Event ist Geschichte. Zumindest in der bisherigen Form.

Ein Erfolgsrezept, das sein Ende findet: Der im Oberwalliser Veranstaltungskalender fest etablierte OCOM-Event hat am Donnerstagabend sein letztes Kapitel geschrieben. In einer ausgebuchten Simplonhalle. Und mit renommierten Referenten.

50 Events organisiert

Vor 25 Jahren wurde der OCOM-Event ins Leben gerufen. Das war im Frühjahr 1995, 17 Gäste besuchten den Anlass. Bei der zweiten Veranstaltung waren es bereits 80 Personen, bei der dritten 700. Seither kamen regelmässig 1000 Besucherinnen und Besucher an den OCOM-Event. Initiant Ignaz Andres erinnerte gestern an zahlreiche namhafte nationale und internationale Referenten, die den Event bereicherten. «Stolz bin ich aber insbesondere auf den lokalen Rednerinnen und Redner. Diese haben sich jeweils mit viel Herzblut auf den Anlass vorbereitet und überzeugten, auch wenn die Nervosität zuweilen gross war.» Dem einen oder anderen habe er vor dem Auftritt auch Mut zusprechen müssen, so Andres.

Der letzte OCOM-Event widmete sich dem Thema Wallis 2025. Referenten waren Staatsrat Christophe Darbellay, Lonza-Standortleiter Renzo Cicillini sowie Damian Constantin von Valais/Wallis Promotion.

Lesen Sie einen ausführlichen Bericht im «Walliser Boten» vom Samstag, 28. September.

27. September 2019, 18:01

