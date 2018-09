Die Weinberge wurden überrannt

Der Start in die «Wiiwanderig» in Siders Foto: Walliser Bote

Die 28. Rebsortenwanderung war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Rund 9500 Leute wanderten und degustierten sich durch die Rebberge zwischen Siders und Salgesch.

Der Besucheransturm war in diesem Jahr wieder besonders gross. Das zeigt: Die Rebsortenwanderung zwischen Siders und Salgesch ist ein voller Erfolg. Bereits an den Bahnhöfen in Bern und Visp war der grosse Besucheransturm zu spüren. Keine Überraschung also, dass die 28. Rebsortenwanderung wieder den Besucherrekord knacken konnte.

Insgesamt kauften sich rund 9500 Besucher ein offizielles Ticket. Dass in diesem Jahr besonders viele Gäste ins Mittelwallis strömten, war wohl auch dem prächtigen Wetter zu verdanken. Wegen des etwas schlechteren Wetters wanderten im letzten Jahr rund 7000 Gäste durch die Rebberge

An über 50 Ständen durften sich die Weinliebhaber verköstigen. In diesem Jahr stand die «Wiiwanderig» im Zeichen der Rebsorte Gamay.

mgo

09. September 2018, 12:10

