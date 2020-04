Jetzt kommen die Zeichnungen der kleinen Künstler vor die Jury

Der Teilnahmeschluss für den Malwettbewerb von mengis media war am Donnerstagmittag. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die Redaktionen von mengis media haben im Zusammenhang mit dem Malwettbewerb über 300 Mails von kleinen Künstlern erhalten. Nun macht sich die Jury ans Werk.

Das Team von mengis media hat alle kleinen Künstler im Oberwallis zu einem Malwettbewerb aufgerufen. Während den rund zwei Wochen kamen dabei über 300 Mails zusammen. Ab Donnerstagmittag ist Einsendeschluss.

Nun hat die Jury den harten Job, die besten Bilder zu küren. Die Bilder werden in drei Kategorien nach Altersstufen eingeteilt: 0 bis 5 Jahre, 6 bis 11 Jahre und 12 bis 15 Jahre. «Schon die Vorselektion war eine Qual. Wir haben so viele tolle Bilder erhalten, und alle Kinder haben sich solch grosse Mühe gegeben. Es ist richtig rührend», erklärt rro-Unterhaltungschef Yannick Zenhäusern.

Zur Jury gehört auch WB-Karikaturist Gabriel Giger. Gemeinsam werden sich nun Zenhäusern und Giger der harten Aufgabe annehmen, die Gewinner jeder Alterskategorie zu eruieren. Diese werden am Freitag ab 15.15 Uhr via Radiovision auf rro und am Samstag im «Walliser Boten» bekannt gegeben.

ip

02. April 2020, 12:34

Artikel teilen