Diktat aus Bundesbern oder visionäre Vorlage?

Der Bund soll zukünftig mehr für den gemeinnützigen Wohnungsbau tun, sagt SPO-Grossrat Gilbert Truffer. CSPO-Verfassungsrat Flavio Schmidt ist anderer Meinung. Die Debatte.

Der gemeinnützige Wohnungsbau soll vom Bund gefördert werden und eine entsprechende Verankerung soll in die Verfassung. So will es die Volksinitiative für «Mehr bezahlbare Wohnungen» über welche das Schweizer Stimmvolk am 9. Februar befinden wird. Zur Debatte trafen sich SPO-Grossrat Gilbert Truffer und CSPO-Verfassungsrat Flavio Schmidt im rro-Studio.

Die Debatte kompakt:

Die Debatte komplett:

vm

22. Januar 2020, 07:00

