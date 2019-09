Mengis Medien präsentieren das Wahlformat «Diini Minütu». Sämtliche Oberwalliser Kandidatinnen und Kandidaten hatten die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Einzige Einschränkung: Eine Zeitlimite von einer Minute.

Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren, die Kandidatinnen und Kandidaten bringen sich in Stellung. Noch nie haben so viele Walliserinnen und Walliser für einen Sitz im Nationalrat kandidiert wie in diesem Jahr. Wie den Überblick behalten?

Mengis Medien präsentiert ab heute das Format «Diini Minütu». Sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Oberwallis hatten die Möglichkeit, sich während einer Minute zu präsentieren. Die Teilnehmenden konnten den Video-Clip frei gestalten, einzig an das Zeitlimit mussten sie sich halten. Was dabei herausgekommen ist sehen Sie hier:

https://wahlen-2019.webflow.io/

