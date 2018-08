Staatsrat Christophe Darbellay und OMS-Direktor Olivier Mermod durften an diesem Samstag insgesamt 75 jungen Erwachsenen ihr eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) überreichen.

«Es haben alle bestanden», freute sich Olivier Mermod, Direktor der OMS, früh in seiner Ansprache. Das hiess, dass er und Bildungsminister Christophe Darbellay mit der Unterstützung von Gerhard Schmidt, Rektor am Kollegium Spritus Sanctus, 16 Diplome für eine Fachmaturität Gesundheit, 16 für eine Fachmaturität Soziale Arbeit sowie 32 EFZ Kaufrau/Kaufmann mit Berufsmaturität und 11 EFZ mit Berufsmaturität der Sportschule überreichen durften.

Angesichts dieser makelosen Erfolgsbilanz war Mermod an der Diplomfeier in der alten Turnhalle der OMS einmal mehr zu Scherzen aufgelegt und drohte den Anwesenden gleich zu Beginn damit, ihnen noch ein letztes Mal das Absenzenreglemet zu erklären.

Bildungsminister Christophe Darbellay nutze die Gelegenheit für eine Lobeshymne auf die Schweiz und ihr duales Bildungssystem. Ein System, auf das man vielerorts neidisch sei und das viel dazu beitrage, dass die Absolventen in einem Land leben würden, in dem die Jugendarbeitslosigkeit lediglich bei 5 Prozent liege, so Darbellay.

Der feierliche Anlass wurde mit Tanzeinlagen und Musik von OMS-Schülern angereichert, bis Mermod nach rund einer Stunde das Apéro eröffnete und die Feier so richtig beginnen konnte.

Mehr zu den Feierlichkeiten im Walliser Bote vom Montag, den 27. August.

