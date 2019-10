Dolomiten zu Besuch im Welterbe Jungfrau-Aletsch

Am Dienstag reiste eine vierzigköpfige Vertretung des Unesco-Welterbes der Dolomiten nach Naters, um dem Unesco-Welterbe Swiss Alps Jungfrau Aletsch einen Besuch abzustatten.

Das Unesco-Welterbe Swiss Alps Jungfrau Aletsch bekam am Dienstag Besuch einer vierzigköpfigen Delegation des Unesco-Welterbes der Dolomiten. So steht es in einer Mitteilung. Im Zentrum dieser Studienreise standen zahlreiche Referate, sowie der generelle Austausch zwischen Touristikern und dem Unesco-Management beider Stätten. Das umfassende Programm begann mit einer Führung im World Nature Forum in Naters.

Danach führte die Reise hinauf auf die Belalp zum gleichnamigen Hotel. Am nächsten Tag erfuhren die Besucher mehr über das Zusammenwirken der kommunalen Behörden mit dem Unesco-Welterbe. Zum Abschluss der Reise konnten die Delegierten der Dolomiten den grossen Aletschgletscher vom Bettmerhorn aus bestaunen.

pd/bn

18. Oktober 2019, 11:23

