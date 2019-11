Fachkräfte über Vereine und «Communities» integrieren

Am Donnerstagabend trafen sich im Zeughaus Kultur auswärtige Fachkräfte, die im Oberwallis arbeiten. In einer interaktiven Veranstaltung bot man ihnen die Möglichkeit, Freizeitmöglichkeiten im Oberwallis kennenzulernen.

Im Wallis existieren neben den traditionellen Vereinen auch zahlreiche andere Gruppen, die in einer loseren Form, ohne Vereinsverpflichtungen, ihre gemeinsamen Interessen pflegen. Am Donnerstagabend präsentierten sich 16 solche «Communities» (Gemeinschaften) im Gliser Zeughaus Kultur, wie es am Freitag in einem Communiqué vonseiten der RW Oberwallis AG hiess. So seien etwa Bike- und Klettergruppen, Kultur- und Theaterstätten oder der Jagdverband vertreten gewesen. Das Angebot richte sich dabei besonders an neue Bewohner.

«Es ist für Zuzüger oft nicht einfach, einen Überblick über das bestehenden Freizeitangebot zu bekommen», wird Marc Franzen, WIWA-Projektleiter der RWO in der Mitteilung zitiert. Der «Abend der Walliser Communities» habe den Teilnehmern ermöglicht, «auf einfache Art und Weise Menschen mit ähnlichen Interessen kennenzulernen». Dies zum Zweck der «besseren Integration auswärtiger Fachkräfte und ihrer Familien», wie es weiter hiess.

Im September sei bereits eine Vereins-Schnupperwoche durchgeführt worden. Ein «Gmeiwärch»-Tag, ein Kulturabend mit dem Titel «Typisch Wallis» sowie eine «Veranstaltung zur spielerischen Vernetzung von auswärtigen und einheimischen Familien» seien noch in Planung.

22. November 2019, 15:17

