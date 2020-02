Drachentöter erobern Narvik

Mit dem Drachenausbrauch am Freitagabend erfolgte die Eröffnung der Natischer Fasnacht. Beim Einzug auf den Marktplatz waren 17 Guggenmusiken und 800 Fasnächtler dabei.

Am Freitagabend kurz nach 20 Uhr war es so weit. Auf dem Natischer Marktplatz ging der Drachenausbruch, der traditionellerweise den Startschuss für die Natischer Fasnacht bildet, über die Bühne. Beim Einmarsch von der Belalpstrasse bis zum Natischer Marktplatz standen die Zuschauer dicht gedrängt am Strassenrad und bewunderten die 17 Guggenmusiken und 800 Fasnächtler, welche beim Einmarsch mitmachten. Auf dem Marktplatz übergab dann der Natischer Gemeinderat Pascal Salzmann die Macht für die nächsten zehn Tagen an die Natischer Drachentöter und deren Fürsgrafen Jozzelin XI.

Nach dem erfolgten Drachenausbruch geht es nun Schlag auf Schlag weiter mit der Natischer Fasnacht. Am Samstagnachmittag geht der Kinderumzug über die Bühne. Am Samstag- und Sonntagabend lädt dann die Fasnachtsgesellschaft "Drachentöter" im Zentrum Missione zum traditionellen "Bunten Abend" ein.

