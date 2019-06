Eggerberg erhält Unterstützung von 60'000 Franken

Der Vorstand der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat an der Sitzung im Juni 33 Projekte behandelt und Beiträge in der Höhe von gut 2,9 Millionen Franken beschlossen.

Die behandelten Projekte zeigten das vielfältige Spektrum der Unterstützungstätigkeit der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden auf: Infrastrukturen (z.B. Wasser- und Abwasseranlagen, Stromversorgungen), Pflege und Erhaltung der Alpen (z.B. Alpgebäude, Meliorationen), Schutzvorkehrungen gegen Naturgefahren (z.B. Lawinen- und Bachverbauungen), Bau von Gemeinde- und Alpstrassen, Ausbildung der jungen Generation (z.B. Kindergärten, Schulhäuser, Spielplätze).

Investition in die Jugend

Gleich mehrere Vorhaben betreffen die Förderung und Schulbildung der Kinder. Den Umbau der Spielplätze von Sumvitg GR unterstützt die Patenschaft mit 10'000 Franken, denjenigen von Eggerberg mit 60'495 Franken. An die Sanierung des Kindergartens in Eriswil BE kann sie 35'000 Franken beisteuern. Die wärmetechnische Aussensanierung des Schulhauses Ebnet in Entlebuch LU kann sie mit 300'000 Franken mitfinanzieren, die Sanierung von Duschen und WC-Anlagen in den Schulhäusern Bibere und Büel in Hasle LU mit 45'000 Franken. Schliesslich gehen 300’000 Franken Spendengelder an die Gesamtsanierung des Schulhausplatzes von Wassen UR.

Hochwasserschutz hat hohe Priorität

Der Schutz vor Überschwemmungen, Rüfen und Schlammlawinen ist ein permanentes Thema und erhält mit der Klimaentwicklung eine noch grössere Bedeutung. Die Verbauung der Guppenrunse in der Gemeinde Glarus Süd GL bietet den Dörfern Schwändi, Schwanden und Mitlödi Schutz vor Murgängen. Die Patenschaft kann sich mit 306'000 Franken an den Bauarbeiten beteiligen. Den Hochwasserschutz an der Scheulte und der Chèvre in Courchapoix JU, die mitten im Dorf Schäden angerichtet hatten, kann sie mit 25'000 Franken mitfinanzieren.

19. Juni 2019, 17:20

Artikel teilen