Ehemaliger Bundesrat als Pate

Grossandrang herrschte am Sonntagvormittag bei der neuen Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon: Die Bahntaufe stand an – und mit altBundesrat Hans-Rudolf Merz hatte sich ein prominenter Mann als Pate zur Verfügung gestellt.

Gross war denn auch die Freude bei Jürgen Brigger, der Hans-Ruolf Merz, seines Zeichens Präsident der Patenschaft für Berggemeinden, in Staldenried zur Bahntaufe willkommen heissen durfte. Die Patenschaft für Berggemeinden hatte sich als grosszügige Spenderin beim Neubahn des Teilstücks Staldenried-Gspon engagiert und der Gemeinde 300 000 Franken gegeben. Beim Taufakt nicht dabei sein konnte Patin Viktoria Schmidheiny, ein Todesfall in der Familie verhinderte ihr Erscheinen.

Die Feier ging in drei Etappen über die Bühne: Nach «Kaffe und Gipfeli» in Stalden begrüsste Jürgen Brigger die Festschar in Staldenried, wo Eugen Zimmermann, der ehemalige Pfarrer von Staldenried, die Bahn einweihte. Dann ging es in Gspon weiter: Dort wandet sich Hans-Rudolf Merz an die zahlreichen Gäste des «Bähnlifäschts».

09. Juni 2019, 14:00

