Ein Besuch bei der Air Zermatt

Impressionen von Air Zermatt Einsätzen an Silvester. Foto: mengis media/Daniel Berchtold

Ein Arzt mit 35 Jahren Erfahrung, ein fliegender Holländer und ein Pilot mit einem Helikopter-Ohrring. Das Rettungsteam der Air Zermatt ist so vielfältig, wie seine Einsätze.

31. Dezember, 7.30 Uhr, Heliport Zermatt: Es ist der letzte Tag des Jahres. Die Helikopter der Air Zermatt werden wie jeden Morgen für ihre Einsätze bereit gemacht. Bei schönem Wetter - wie es an jenem Silvestertag der Fall war - herrscht Hochbetrieb. Transporte sowie Rundflüge müssen gemacht und Rettungseinsätze geflogen werden. Der Pilot Daniel Riesen, der Rettungssanitäter in Ausbildung Menno Boermans und der ehemalige Leiter der Ärztlichen Abteilung Axel Mann machten an jenem Silvestertag zehn Einsätze mit ihrer Maschine des Typs Bell 429. Von Schulterausrenkungen über Herzinfarkten bis hin zu Oberschenkelbrüchen haben sie alles betreut.

sr

03. Januar 2020, 07:01

