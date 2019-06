Ein sattes Umsatzwachstum zum Geburtstag

Die «Explosif» in Gamsen ist ein Stück uralte Walliser Industriegeschichte. Im Jahre 1894 gegründet, um den Mineuren des Simplon-Tunnels den Sprengstoff zu liefern, hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahrzehnte zu einem diversifizierten europäischen Feinchemie- und Dienstleistungsunternehmen gewandelt.

Im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten blickten die Verantwortlichen am Dienstag auf das Geschäftsjahr 2018 zurück. Das Fazit fiel positiv aus.

So lag der Umsatz der SSE Group bei 132 Millionen Franken, was gegenüber dem Vorjahr einem Plus von knapp 13 Prozent entspricht. Damit verzeichnete die Gruppe ihr stärkstes organisches Wachstum seit sieben Jahren. «Nach intensiven Jahren sind wir wieder zurück in der Rentabilitätszone», freute sich VR-Präsident Raymond Loretan. «Für die Zukunft bin ich zuversichtlich.

9 Länder und 650 Mitarbeiter

Die Société Suisse des Explosifs wurde vor 125 gegründet. Die SSE Gruppe ist ein Industrieunternehmen aktiv in der Fabrikation und im Verkauf von Produkten und Dienstleistungen von zivilen Sprengstoffen, Feinchemie und Pyrotechnik.

Die Gruppe entwickelte sich in den letzten 6 Jahren von einem Walliser Industrieunternehmen zu einer europäischen Gruppe, mit Geschäftssitz sowie Hauptproduktionsstätte in Brig. Als Leader im Sprengstoffbereich ist die Gruppe in fünf Regionen organisiert: Schweiz, Skandinavien, Deutschland, Zentraleuropa und Balkan. Die Gruppe ist in 9 Ländern tätig und zählt über 650 Mitarbeiter mit einem Umsatz von über 130 Million Franken.

