Ein Zug namens Brig-Glis

Die SBB haben ihren Servicestandort Brig in den letzten zwei Jahren für rund 14 Millionen Franken erweitert und modernisiert (siehe Kasten). Im Zentrum stand einerseits der Bau einer neuen 120 Meter langen Halle für die technische Wartung von Zügen. Anderseits entstand in Brig auch die neuste Zugwaschanlage der SBB.



Heute eröffneten der Walliser Staatsrat Jacques Melly, der RegionAlps-CEO Yves Marclay und der SBB Regionenleiter Alain Barbey feierlich die modernisierte SBB-Serviceanlage in Brig. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung wurde im Beisein des Stadtpräsidenten Louis Ursprung ein Fernverkehrs-Doppelstockzug auf den Namen «Brig-Glis» getauft. Gewürdigt wurde zudem das 15-Jahr-Jubiläum der SBB-Tochtergesellschaft RegionAlps, die den Regionalverkehr im Wallis betreibt und jährlich gegen 9 Millionen Reisende befördert.



Morgen Samstag öffnen die SBB am Servicestandort Brig ihre Türen für das interessierte Publikum und präsentieren dabei einen Mix verschiedenster Bahn-Themen. Es verkehrt ein Gratis-Shuttlezug vom Bahnhof Brig in die SBB Serviceanlage und zurück. Parkplätze stehen auf dem SBB Gelände nicht zur Verfügung.

Mehr zum Thema lesen Sie im Walliser Boten vom Samstag, 29. Juni.

28. Juni 2019, 12:03

