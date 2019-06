Einbrecher arbeiten in der Ferienzeit

In den nächsten Tagen und Wochen verreisen viele Familien in die Ferien. Wohnungen und Häuser sind unbewohnt und daher ein beliebtes Ziel für Einbrecher. Die Kantonspolizei erklärt, wie man sich gegen Einbruchdiebstähle schützen kann.

Sommerzeit ist Ferienzeit. Nicht so für Einbrecher, wie die Walliser Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Deshalb wollen die Verantwortlichen einige Ratschläge in Erinnerung rufen. So solle man etwa Wertsachen und Erinnerungsstücke während der Abwesenheit richtig aufbewahren: «Beispiel: Ein Tresorfach kostet im Jahr nur wenige hundert Franken.»

Es sei ausserdem darauf zu achten, dass der Briefkasten regelmässig geleert wird und man solle generell Anwesenheit simulieren: «Installieren Sie Zeitschaltuhren für Innenbeleuchtung, Radio oder TV.» Besitzer von Einfamilienhäusern sollten ein wenig Unordnung (Spielzeuge, Wäscheständer oder Ähnliches) vor dem Haus stehen lassen. Damit sie das Domizil im Auge behalten, solle man die Nachbarn über die Abwesenheit informieren.

Vermeiden solle man, Abwesenheitsmeldungen auf dem Anrufbeantworter zu speichern und die Ferien auf Facebook, Twitter oder sonstigen sozialen Netzwerk zu veröffentlichen.

Auch für Reisen im Ausland gibt es Tipps von der Kantonspolizei:

Benutzen Sie keine ungeschützten WLAN-Netzwerke. Die Gefahr, dass Fremde auf den Laptop zugreifen, sei hoch

Belebte Touristenattraktionen sind ein Tummelplatz für Taschendiebe.

Handtaschen nie unbeaufsichtigt lassen, geschlossen halten und Verschluss vorn gegen den Körper tragen.

Wertgegenstände nicht in Rucksäcke und auf dem Rücken, sondern nach vorn tragen (Gefahr durch Rucksackschlitzer).

Wenn möglich, Bargeld an einem Bankomat innerhalb einer Bank beziehen.

