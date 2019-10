Gegen Einbruchdiebstähle gewappnet

Die Polizei informiert die Bevölkerung am Tag des Einbruchschutzes, wie man sich effektiv gegen Einbruchdiebstähle sichern kann. Foto: zvg

Ende Oktober organisiert die Polizei zusammen mit Partnern den fünften Nationalen Tag des Einbruchschutzes und macht die Bevölkerung auf die Einbruchrisiken aufmerksam.

Die Schweizer Polizeikorps informieren die Bevölkerung zusammen mit der Schweizerischen Kriminalprävention und dem Verein «Sicheres Wohnen Schweiz» am Montag, 28. Oktober wie man sich am effektivsten vor Einbrüchen schützen kann. Dies im Rahmen des fünften Nationalen Tag des Einbruchschutzes.

Die Statistiken der Einbruch- und Einschleichdiebstähle zeigen schweizweit einen Abwärtstrend. Im Herbst, wenn die Tage wieder kürzer werden, erkennen die Einbrecher jedoch einfacher, in welchen Häusern oder Wohnungen sich keine Personen aufhalten. Grund genug also, sich nach dem Wechsel von der Sommer- auf die Winterzeit etwas detaillierter mit dieser Thematik zu befassen.

Die Kantonspolizei wird gemäss Mitteilung gemeinsam mit Vertretern der Gemeindepolizei am Tag des Einbruchs chutzes im gesamten Kanton in der Nähe von Einkaufszentren anzutreffen sein. Und ruft die bewährten Präventionsmassnahmen in Erinnerung: Täuschen Sie Anwesenheit durch eine Licht-Zeitschaltuhr vor oder programmieren Sie Ihren TV oder Radio. Wenn Sie ein verdächtiges Verhalten feststellen, wählen Sie unverzüglich die Nummer 117. Auch Feststellungen beim Nachbarn gehören dazu. Schliessen Sie Ihre Türen auch bei kurzer Abwesenheit ab. Informieren Sie Ihre Nachbarn bei längerer Abwesenheit. Lassen Sie sich beraten. Viele Polizeikorps, aber auch private Unternehmen, verfügen über kompetente Sicherheitsberater.

ip

25. Oktober 2019, 13:28

