Eine Piste für Ramon

Peter Zenhäusern übergibt die symbolische Plakette an Ramon Zenhäusern. Foto: Walliser Bote

Heute im Birkendorf, am nächsten Sonntag gilts ernst in Kranjska Gora. Foto: Walliser Bote

Mit dem Motorschlitten gehts zurück an den Start. Foto: Walliser Bote

Über die Festtage weilt Weltmeister und Olympiasieger Ramon Zenhäusern in Bürchen. Am Montagnachmittag gab er ein Müsterchen seines Könnens beim Riedstutz in den Bodmen. Anschliessend übergab ihm Peter Zenhäusern vom Fanclub eine symbolische Plakette für seine eigene Piste.

Ramon Zenhäusern zeigte sich in seiner engeren Heimat bestens aufgelegt. Er genoss das Bad in der Menge mit den zahlreichen Fotos mit kleinen und bereits etwas älteren Fans. Der volksnahe Sportler absolvierte drei kurze Slalomläufe, nachdem er den Kurs besichtigt und sich die Tücken gut gemerkt hatte.

«Für uns ist Ramon Zenhäusern sehr wichtig, wir werden viel auf Ramon und die Moosalpregion angesprochen», sagte Selina Döringer, CEO Moosalp Tourismus AG und Moosalp Bergbahnen AG.

Durch den Anlass vor zahlreichem Publikum führte Moderator Bruno Kalbermatten. Er gab sich als Kenner aus, kommentierte die Läufe von Ramon Zenhäusern sehr detailliert und animierte das Publikum zum Mitmachen.

Ramon Zenhäusern gab nach dem Show Training zu verstehen, dass er nun bestens gerüstet sei für die kommenden Rennen. Sechs alpine Wettbewerbe warten allein im Januar auf den Visper Slalomkünstler.

30. Dezember 2019, 16:20

